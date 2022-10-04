РИМ, 4 окт — ПРАЙМ. Предполагаемое экспертами повышение тарифов на газ на 70% увеличит расходы итальянских семей на этот вид топлива на 117% в последнем квартале года и доведет общегодовые траты до 3 тысяч евро в год, сообщило во вторник национальное объединение потребителей Assoutenti. В Италии начались акции протеста на фоне роста цен на газ и электричество

"Если бы прогнозы аналитиков о повышении тарифов на газ на +70% с октября подтвердятся, скачок достигнет 2942 евро в год на семью только на расходы, связанные с поставками газа. Это подорожание означало бы рост тарифов в последнем квартале 2022 года на +117% по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда начался непрерывный рост стоимости энергии", — заявил президент Assoutenti Фурио Труцци.

По его словам, рост тарифов на газ наложится на цены за свет, которые в последнем квартале подскочили на 122% в годовом выражении, "делая все более невозможными расходы на энергию". В этой связи Assoutenti обращается к будущем правительству Италии за рядом распоряжений, которые бы позволили "отвязать" стоимость электроэнергии от цен на газ, а также наложить запрет на любое прекращение поставок энергии на весь 2023 год.

По оценкам Assoutenti, в 2021 году расходы итальянской семьи из четырех человек составили в среднем 1162 евро.

Государственное Управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды Италии (Arera) установило, что в третьем квартале 2022 года так называемая "единая национальная цена электроэнергии" увеличилась почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом. В этой связи регулятор принял дополнительные меры для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен на энергию. Было в частности, установлено, что в четвертом квартале цена на электричество должна увеличиться на 59%, тогда как первоначально она должна была удвоиться. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на свет в среднем 1322 евро при том, что в 2021 год средние траты достигали 632 евро. Решение относительно цен на газ предполагается принять в начале ноября. СМИ не исключают, что тарифы увеличатся примерно на 70%.