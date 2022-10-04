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2022
https://1prime.ru/gas/20221004/838355341.html
Заполненность газовых хранилищ в Германии превысила 92 процента
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Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. "Закачка газа продолжается. Общий уровень... ПРАЙМ, 04.10.2022
энергетика, новости, газ, германия, пхг, запасы газа, газохранилища
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 4 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Закачка газа продолжается. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 92,08%. Уровень — в газохранилище в Редене составляет 78,47%", — говорится в отчете регулятора.
Ведомство отметило, что обстановка напряженная, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации, однако на данный момент поставки газа в Германию стабильны.
Сетевое агентство вновь подчеркнуло важность экономного потребления газа.
ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.