БЕРЛИН, 4 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. СМИ: Австрия опередила план по заполнению газовых хранилищ

"Закачка газа продолжается. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 92,08%. Уровень — в газохранилище в Редене составляет 78,47%", — говорится в отчете регулятора.

Ведомство отметило, что обстановка напряженная, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации, однако на данный момент поставки газа в Германию стабильны.

Сетевое агентство вновь подчеркнуло важность экономного потребления газа.

ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.