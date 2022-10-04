МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на "Северном потоке 2", произошедшая в результате теракта, продолжается. "Северный поток — 2" опустел, давление стабилизировалось

В понедельник "Газпром" сообщал, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

"Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остается неизменной. Утечка все еще продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 метров", — говорится в релизе, опубликованном на сайте службы.

Отмечается, что береговая охрана провела обзор места утечки с воздуха во вторник в 11.00 по местному времени (12.00 мск).

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Россия располагает косвенными данными о причастности Запада ко взрывам на газопроводах.