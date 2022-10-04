МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Нидерланды выступают против ограничения цен на импортируемый газ из-за опасения, что такой шаг приведет к переориентации поставок из Европы в Азию, рассказал премьер-министр страны Марк Рютте. Не дождались зимы: Европа провалила тест на отказ от российского газа

"Мои опасения заключаются в том, что если будут введены предельные цены на газ, то тогда может сложиться ситуация, что газ будет поступать не к нам, а, например, в Азию. И больше не будет поставляться в Европу. Тогда будет проблема", — заявил он в ходе пресс-конференции, которую транслировал немецкий телеканал Phoenix.

Рютте призвал Европу придерживаться прагматичного и разумного подхода в вопросе ограничения цен на этот энергоресурс.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на министра климата Польши Анну Москву, что группа отдельных европейских стран разработает собственный законопроект по ограничению цен на газ. Согласно данным, в их число входят Польша, Бельгия, Италия и Греция. Как отмечается, предложение будет касаться оптовых цен на газ и будет готово к обсуждению министрами энергетики стран ЕС на встрече 11 октября.