КИШИНЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" готова в ближайшее время начать переговоры с акционерами по урегулированию спорных моментов в вопросе урегулирования исторического долга перед "Газпромом", заявил во вторник глава компании Вадим Чебан. "Газпром" пригрозил "Молдовагазу" отключением поставок в случае неоплаты

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

"АО "Молдовагаз", как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО "Газпром". Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО "Молдовагаз" готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов", — написал Чебан в Telegram-канале.

По его словам, согласование механизма погашения исторической задолженности, выходит за рамки компетенции руководства "Молдовагаза". "Молдовагаз" намерен выплатить "Газпрому" аванс за топливо за сентябрь

"Хочу заверить потребителей, что газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний "Молдовагаз" готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, в строгом соответствии с национальным законодательством и решениями центральных органов власти Республики Молдова", — добавил Чебан.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.