МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Венгрия запустила национальные консультации по санкциям против России

Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.

"Венгрии, возможно придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Будапешт получил на три года отсрочку на сумму примерно в 1,9 миллиарда евро.