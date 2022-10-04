Bloomberg: Венгрия заплатит России миллиарды евро этой зимой
Bloomberg: Венгрии придется заплатить России за газ по меньшей мере четыре миллиарда евро
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 миллиарда евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа "Газпрому", передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.
"Венгрии, возможно придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Будапешт получил на три года отсрочку на сумму примерно в 1,9 миллиарда евро.
https://1prime.ru/gas/20221004/838357919.html
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