МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Nord Stream AG не может обследовать поврежденные участки "Северного потока-1" в связи с отсутствием запрошенных необходимых разрешений, сроки рассмотрения заявки могут занять более 20 рабочих дней, сообщил оператор газопровода. Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября

"На сегодняшний день компания Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений… По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней", — сообщила компания, уточнив, что продолжает взаимодействие с компетентными органами власти.

В частности, по заявлению шведских властей, для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов, проведение геофизического картографирования, объяснил оператор.

Кроме того, сообщил Nord Stream AG, у владельца судна, зафрахтованного компанией и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, в настоящее время нет разрешения со стороны МИД Норвегии на отбытие к месту проведения работ.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. В Еврокомиссии знают об инцидентах на газопроводах "Северный поток"

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.