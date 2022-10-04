МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гадкой и противозаконной позицию Дании по терактам на "Северных потоках". ФРГ, Дания и Швеция будут совместно расследовать ЧП на "Северных потоках"

"Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ о.Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия", — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод "дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН", на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию. Министр, отметила Захарова, объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии… и отвлечь внимание от событий на Украине".

"Датский министр дошёл до того, что обвинил российскую сторону в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов". Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных", — отметила она. Дания продолжит координироваться с ЕС и НАТО по вопросу "Северных потоков"

Захарова подчеркнула, что Россия привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях, указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США, в уничтожении газопроводов, а также вообще начала что-либо говорить на этот счёт только после того, как член Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в своих соцсетях сразу же после обнаружения последствий взрывов публично поблагодарил США за произошедшее на российских газопроводах.

По ее словам, в самих США раздаются голоса экспертов и представителей истеблишмента в пользу вероятной причастности спецслужб этой страны к совершенным диверсиям. Она также отметила, что в морской зоне, где пролегают газопроводы, военно-морских сил стран НАТО.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.