МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Для оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения стран Евросоюза следует не вводить потолок цен на газ, а поднимать налоги для богатых людей, посоветовал гендиректор Shell Бен Ван Берден. Его слова приводит Reuters. Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций, включая потолок цен на нефть

Он считает, что вмешательство правительства в ситуацию на газовом рынке "необходимо". "Государство должно поддержать нуждающихся, а для этого нужно будет обложить налогами людей в этом зале", чтобы найти средства на это, добавил Берден. Позже в Shell отметили, что глава компании имел в виду не отдельных состоятельных людей, а именно корпорации.

Глава Shell предупредил, что вмешательство государства на газовые рынки достаточно непростая перспектива, и вряд ли последуют радикальные изменения. Он также раскритиковал идею введение потолка цен на российскую нефть, посчитав, что это будет "настоящая проблема" с точки зрения реализации.

При этом ранее во вторник помощник министра финансов США по экономический политике Бен Харрис заявил, что новые санкции G7 против России, затрагивающие нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа. В частности, он отметил, что санкции, которые будут нацелены на российскую нефть, должны вступить в силу 5 декабря. В то же время Харрис заявил, что решение по цене в рамках введения ограничений на стоимость нефти из России еще не принято в контексте новых санкций стран G7, но потолок будет достаточно высоким.