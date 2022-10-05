Россия обсуждает с Мьянмой поставки СПГ и нефтепродуктов
МИД сообщил, что Россия обсуждает с Мьянмой поставки в страну СПГ и модернизацию нефтепереработки
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия и Мьянма ведут переговоры относительно поставок в страну СПГ и нефтепродуктов, а также привлечения российских предприятий к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.
"Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ", — сообщил он.
Ранее премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявлял, что страна уже начала импортировать из России нефтепродукты и готова к расчетам в рублях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/gas/20221005/838360477.html
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