МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия и Мьянма ведут переговоры относительно поставок в страну СПГ и нефтепродуктов, а также привлечения российских предприятий к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса страны. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить в рублях

"Россия и Мьянма также развивают взаимодействие в энергетической сфере. На повестке дня — вопросы поставок в Мьянму российских энергоносителей, включая нефтепродукты и сжиженный природный газ", — сообщил он.

Ранее премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявлял, что страна уже начала импортировать из России нефтепродукты и готова к расчетам в рублях.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.