ПАРИЖ, 5 окт — ПРАЙМ. Газохранилища во Франции заполнены более чем на 99%, заявил в среду французский Комитет по регулированию энергетики (CRE). Цены на газ в Европе снизились на новостях о поставках "Газпрома" в Италию

"Кампания по заполнению хранилищ на зиму 2022/2023 года заканчивается при заполнении хранилищ более чем на 99%", — говорится в заявлении регулятора, опубликованном в среду.

Таким образом, как отмечается, Франция готова к предстоящей зиме.

"По состоянию на 5 октября запас газа у поставщиков уже составляет 130 ТВт/ч, что выше среднего показателя за последние годы", — сообщил Комитет. Регулятор подчеркнул, что эти объемы газа составляют примерно 2/3 зимнего потребления малых и средних предприятий, а также частных лиц.