Франция практически полностью заполнила свои газохранилища
Франция заполнила газохранилища более чем на 99 процентов и завершила подготовку к зиме
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ПАРИЖ, 5 окт — ПРАЙМ. Газохранилища во Франции заполнены более чем на 99%, заявил в среду французский Комитет по регулированию энергетики (CRE).
"Кампания по заполнению хранилищ на зиму 2022/2023 года заканчивается при заполнении хранилищ более чем на 99%", — говорится в заявлении регулятора, опубликованном в среду.
Таким образом, как отмечается, Франция готова к предстоящей зиме.
"По состоянию на 5 октября запас газа у поставщиков уже составляет 130 ТВт/ч, что выше среднего показателя за последние годы", — сообщил Комитет. Регулятор подчеркнул, что эти объемы газа составляют примерно 2/3 зимнего потребления малых и средних предприятий, а также частных лиц.
https://1prime.ru/gas/20221005/838362080.html
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