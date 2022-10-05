МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась до 7,5 процента, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Газпром" возобновил поставки газа через Австрию

По ее словам, до начала спецоперации доля РФ составляла 41 процент.

"Сейчас этот показатель составляет 7,5%", — сообщила глава ЕК на пленарной сессии Европарламента.

Вместе с тем чиновница выступила за совместные закупки газа странами Европейского Союза в следующем сезоне для предотвращения роста цен из-за конкуренции. "Я считаю, что необходимо найти коридор цен, который бы позволил избегать резких колебаний цен на рынке… Это отвечает нашим общим интересам, после зимы нам будет необходимо вновь заполнять газовые резервуары", — отметила она.

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