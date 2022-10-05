2022-10-05T11:18:11+03:00
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2022
https://1prime.ru/gas/20221005/838362755.html
МИД призвал провести международное расследование ЧП на "Северных потоках"
Газ
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МОСКВА НАСТАИВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРИ УЧАСТИИ РФ И ФРГ, МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЗРЫВАМ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" — МИД ПРАЙМ, 05.10.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА НАСТАИВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРИ УЧАСТИИ РФ И ФРГ, МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЗРЫВАМ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" — МИД