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2022

https://1prime.ru/gas/20221005/838362755.html

МИД призвал провести международное расследование ЧП на "Северных потоках"

Газ

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МОСКВА НАСТАИВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРИ УЧАСТИИ РФ И ФРГ, МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЗРЫВАМ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" — МИД ПРАЙМ, 05.10.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60