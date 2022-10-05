МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Чрезвычайные происшествия на газопроводной системе "Северный потока" станут одной из тем саммита ЕС, который состоится 7 октября, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. Матвиенко назвала возможную цель диверсии на "Северных потоках"

"Мы непосредственно не задействованы в расследовании, ждем результатов. Но мы должны обсудить эти вопросы и сотрудничество по этим вопросам, включая на саммите ЕС в пятницу", — сообщил он.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва настаивает на необходимости проведения международного расследования инцидентов с участием Германии.