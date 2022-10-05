МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Взрывы на газопроводах "Северного потока" были устроены для того, чтобы помешать дальнейшим поставкам российского газа в Европу, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Патрушев предупредил о последствиях терактов на "Северных потоках"

"Дошли уже просто до такого большого преступления, когда паневропейская структура… просто была повреждена для того, чтобы не допустить дальнейших поставок газа из России в Европу", — заявила она в ходе рабочей встречи с председателем Национального совета Намибии Лукасом Синимбо Мухой в рамках своего визита в Индонезию.

Матвиенко подчеркнула, что Россия настаивает на объективном расследовании и пока не увидела "адекватной реакции". По ее словам, в инциденте беспричинно обвиняют Москву, которая из за санкций не может поставлять свои энергоресурсы.

Спикер Совфеда также указала на попытки "всеми силами" выдавить Россию в европейского рынка и заменить российские энергоресурсы американским СПГ. МИД призвал провести международное расследование ЧП на "Северных потоках"

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.