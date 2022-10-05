ЖЕНЕВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цены на энергоносители в мире в августе выросли на 78% в годовом исчислении, при этом газ подорожал на 250%, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном в среду. ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2022 году

"Кризис на Украине привел к росту цен на сырьевые товары, особенно на топливо, продовольствие и удобрения… В августе цены на энергоносители выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, лидировал природный газ, который подорожал на 250%", — говорится в докладе.

Отмечается, что рост цен на сырую нефть на 36% за тот же период был небольшим по сравнению с другими энергоносителями, но все же значительным для потребителей.