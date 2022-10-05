ВТО заявила о росте мировых цен на энергоносители в августе на 78 процентов, газа – на 250 процентов
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ЖЕНЕВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цены на энергоносители в мире в августе выросли на 78% в годовом исчислении, при этом газ подорожал на 250%, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном в среду.
"Кризис на Украине привел к росту цен на сырьевые товары, особенно на топливо, продовольствие и удобрения… В августе цены на энергоносители выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, лидировал природный газ, который подорожал на 250%", — говорится в докладе.
Отмечается, что рост цен на сырую нефть на 36% за тот же период был небольшим по сравнению с другими энергоносителями, но все же значительным для потребителей.
https://1prime.ru/gas/20221005/838364221.html
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