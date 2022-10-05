МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Заявления о необходимости исключить Россию из расследования инцидентов на газопроводах "Северного потока" настораживают Кремль, участие Москвы должно быть обязательным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Матвиенко назвала возможную цель диверсии на "Северных потоках"

"Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали такие настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет", — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в обследовании мест аварии и в расследовании произошедшего.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.