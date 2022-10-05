В Кремле настаивают на участии России в расследовании по "Северным потокам"
Песков: Кремль настораживают заявления об исключении России из расследования по "Северным потокам"
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Заявления о необходимости исключить Россию из расследования инцидентов на газопроводах "Северного потока" настораживают Кремль, участие Москвы должно быть обязательным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали такие настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет", — сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в обследовании мест аварии и в расследовании произошедшего.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.
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https://1prime.ru/gas/20221005/838364360.html
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