ТОКИО, 5 окт — ПРАЙМ. Японская судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL) перезаключила с новым оператором "Сахалина-2" ООО "Сахалинская Энергия" контракт на транспортировку СПГ танкером Grand Mereya, сообщила японская компания на своем официальном сайте. СМИ: Tohoku Electric подписала контракт на поставки СПГ "Сахалина – 2"

"Через дочернюю компанию Mitsui O.S.K. Lines расторгла контракт между бывшим оператором "Сахалин-2" Sakhalin Energy и СПГ-танкером Grand Mereya и 4 октября заключила долгосрочный контракт с новым оператором ООО "Сахалинская Энергия". Таким образом мы сможем продолжать предоставление транспортных услуг", — говорится в заявлении компании.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Это производство дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность "Сахалина-2" для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.