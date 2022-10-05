МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги среды ростом на 7%, поднялись почти до 1800 долларов за тысячу кубометров, хоть днем котировки и опускались ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе упали ниже 1600 долларов за тысячу кубов

Фьючерсные контракты по индексу TTF открыли торги в плюсе, в первые минуты стоили 1700,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). В первой половине дня цены снижались, минимум был достигнут в 11.10 мск — 1583,2 доллара за тысячу кубометров (-5,5%).

Фактором снижения стало то, что "Газпром" сообщил, что ему и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, транспорт сырья через Австрию, остановленный 1 октября, возобновляется. Во второй половине дня, однако, цены перешли к росту, ценовой максимум был достигнут в 18.27 мск — 1832,4 доллара за тысячу кубометров (+9,4%). Торги закрылись ростом на 7,2% — цена закрытия составила 1795,5 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1675,6 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Европе посоветовали поднять налоги для богатых вместо лимита цен на газ

Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.