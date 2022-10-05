МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток". МИД призвал провести международное расследование ЧП на "Северных потоках"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах "Северный поток" и отметил, что участие РФ должно быть обязательным.

"Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника", — заявил Уоллес в интервью газете Telegraph.

Он добавил, что любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования не будет принято. Тем не менее, по словам Уоллеса, поскольку инциденты произошли в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, "вы ничего не сможете сделать, чтобы остановить ее".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.