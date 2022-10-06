МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия изучит все варианты для расследования терактов на газопроводной системе "Северный поток", сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. В Германии подтвердили факт диверсии на "Северных потоках"

"Рассматриваются все опции", — заявил он, отвечая на вопрос о возможных шагах Москвы в связи с инцидентами.

Ранее Вершинин заявлял о необходимости международного расследования при участии Германии.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.