Россия изучит "все опции" для расследования терактов на "Северных потоках"
Замглавы МИД: Россия рассматривает все опции для расследования терактов на "Северных потоках"
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия изучит все варианты для расследования терактов на газопроводной системе "Северный поток", сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.
"Рассматриваются все опции", — заявил он, отвечая на вопрос о возможных шагах Москвы в связи с инцидентами.
Ранее Вершинин заявлял о необходимости международного расследования при участии Германии.
Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.
Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20221006/838374896.html
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