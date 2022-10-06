ТАШКЕНТ, 6 окт — ПРАЙМ. Российское ООО "Надымстройгаздобыча" примет участие в строительстве нового 95-километрового магистрального газопровода "Янгиер – Ахангаран" в Узбекистане, сообщает в четверг пресс-служба АО "Узтрансгаз", оператора поставок "голубого топлива". В Польше торжественно открыли газопровод Baltic Pipe

"Начинается строительство нового газопровода по направлению "Янгиер — Ахангаран". Проект реализует ООО "FDI UzLITI Engineering". Заказчик — ООО "Transgazengineering", подрядчик строительства — "Надымстройгаздобыча", субподрядчик — ООО Enter Engineering", — говорится в сообщении на канале "Узтрансгаза" в мессенджере Telegram.

Новый газопровод протяженностью 95 километров предназначен для стабильного снабжения потребителей Ташкента и Ташкентской области Узбекистана, завершение строительства запланировано в марте, на строительную площадку уже поставлена первая партия труб диаметром 1200 миллиметров, уточнили в компании.

Реализация проекта осуществляется по программе модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы Узбекистана на 2021-2022 годы. В рамках программы предусмотрено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 545 километров газопроводов, а также капитальный ремонт установок компрессорных станций.

В апреле 2021 года Трубная металлургическая компания (ТМК), Российский экспортный центр и один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана Enter Engineering подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Объем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 миллионов долларов.