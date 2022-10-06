МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Латвия не успеет заполнить свое хранилище газом на 80% к 1 ноября, как того требуют в этом году новые правила Евросоюза, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Франция практически полностью заполнила свои газохранилища

По данным на конец газовых суток 4 октября (завершились в 7.00 мск 5 октября), ее ПХГ заполнено на 53%. При этом при сохранении средних за октябрь темпов закачки (0,115 процентного пункта в сутки) к концу месяца оно будет заполнено только на 56,1%. Сейчас в нем всего около 1,14 миллиарда кубов.

В целом европейские ПХГ заполнены на 89,85%, прирост за отчетные сутки составил 0,21 процентного пункта Всего в них около 97,1 миллиарда кубов.

По правилам ЕС, все страны к 1 ноября в этом году должны заполнить ПХГ не менее чем на 80%. Помимо Латвии, этот показатель пока не достигнут в Болгарии (77,3%) и Венгрии (74,51%). При этом всего в ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа, а емкость в них неравномерная. МИД сообщил о намерении США вытеснить Россию с европейского энергорынка

Газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".

Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, хотя в прошлом году он полноценно стартовал только в ноябре.