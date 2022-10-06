МОСКВА, 6 окт ПРАЙМ. Россия будет добиваться открытого расследования терактов на газопроводах "Северного потока" с участием российских ведомств и компаний, заявила в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Песков высказался об объективности расследования по "Северным потокам"

"…Будем добиваться проведения всестороннего открытого расследования с участием представителей российских компетентных ведомств и, конечно, "Газпрома", — сообщила она в ходе брифинга.

По ее словам, Москва расценивает происшествия на газопроводах как умышленную диверсию против важнейшего объекта российской инфраструктуры. Только при участии России расследование может быть эффективным, подчеркнула Захарова.

"Если будет у Запада "как всегда" — недопуск собственников, сокрытие фактов и упор будет делаться на СМИ и на манипулирование данными через СМИ в виде утечек, тогда понятно, к чему все это расследование приведет — ни к чему не приведет", — отметила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что нежелание допускать собственника трубопроводов к расследованию говорит о том, что определенным странам есть, что скрывать.

"Это можно объяснить только одним способом: они, возможно, знают, кто это сделал, поэтому мнение Москвы просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый, и можно уже привлекать его к ответственности", — добавила она.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.