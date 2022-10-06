МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек из газопроводов "Северного потока". Ведомство установило, что инциденты произошли в результате взрывов. Европа боится не зря. Чьи "уши" торчат из-за диверсии на "Северном потоке"

"Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже… расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с "Северным потоком 1" и "Северным потоком 2", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Оцепление в районе чрезвычайных происшествий было снято.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва получила данные о нежелании допускать ее к расследованию ЧП на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает глубокое сожаление, поскольку без участия российской стороны провести объективное расследование будет невозможно.