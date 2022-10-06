Макрон намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости установки потолка цены на газ
ПАРИЖ, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время постарается убедить другие европейские страны в необходимости установить потолок цены на газ, используемый для производства электричества, чтобы стабилизировать цены на рынке энергоресурсов.
"Мы убедим остальных европейцев, самое позднее до саммита Евросоюза 20 и 21 октября в Брюсселе. Мы внедрим систему, гарантирующую установление потолка цены на газ, который мы используем для производства электричества, что позволит снизить цену на электричество", – сообщил президент в среду, выступая на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с французскими предпринимателями.
По словам французского президента, это позволит вернуть цены на рынке энергоресурсов, а также контракты на поставку газа и электричества "в более приемлемую плоскость" к концу октября – началу ноября.
Макрон отметил также, что механизм, используемый в Испании и Португалии, которые в апреле согласовали с Еврокомиссией ведение верхнего лимита цен на природный газ, "отлично работает".
Французский лидер добавил, что поднимет этот вопрос на неформальной встрече глав стран и правительств ЕС в четверг в Праге.
Макрон также отметил, что Европа нуждается в том, чтобы в ближайшие годы иметь возможность производить больше электричества на своей территории.
"Европа должна иметь стратегию возобновляемых источников энергии и стратегию ядерной энергетики, которые будет развивать. Хотим ли мы стать крупными экспортерами газа за рубеж? Нет, наша стратегия — перейти на водородную энергетику", — добавил французский лидер.
https://1prime.ru/gas/20221006/838379827.html