ПАРИЖ, 6 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время постарается убедить другие европейские страны в необходимости установить потолок цены на газ, используемый для производства электричества, чтобы стабилизировать цены на рынке энергоресурсов. В Германии рассказали, как избежать ЧС с газом

"Мы убедим остальных европейцев, самое позднее до саммита Евросоюза 20 и 21 октября в Брюсселе. Мы внедрим систему, гарантирующую установление потолка цены на газ, который мы используем для производства электричества, что позволит снизить цену на электричество", – сообщил президент в среду, выступая на организованной инвестиционным банком Bpifrance встрече с французскими предпринимателями.

По словам французского президента, это позволит вернуть цены на рынке энергоресурсов, а также контракты на поставку газа и электричества "в более приемлемую плоскость" к концу октября – началу ноября.

Макрон отметил также, что механизм, используемый в Испании и Португалии, которые в апреле согласовали с Еврокомиссией ведение верхнего лимита цен на природный газ, "отлично работает".

Французский лидер добавил, что поднимет этот вопрос на неформальной встрече глав стран и правительств ЕС в четверг в Праге.

Макрон также отметил, что Европа нуждается в том, чтобы в ближайшие годы иметь возможность производить больше электричества на своей территории.

"Европа должна иметь стратегию возобновляемых источников энергии и стратегию ядерной энергетики, которые будет развивать. Хотим ли мы стать крупными экспортерами газа за рубеж? Нет, наша стратегия — перейти на водородную энергетику", — добавил французский лидер.