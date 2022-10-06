ПРАГА, 6 окт — ПРАЙМ. Польша протестует против планов Германии выделить 200 миллиардов евро для снижения цен на газ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на неформальный саммит ЕС с участием "Европейского политического сообщества". В Германии рассказали, как избежать ЧС с газом

Власти Германии для поддержки газовых импортеров планировали с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого должен был составить 2,4 евроцента за киловатт-час. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил, что правительство страны введет сдерживание цен на газ, откажется от газового сбора и выделит поддержку до 200 миллиардов евро.

"Не может быть так, чтобы интерес одного государства – интерес Германии, обозначал ценовой путь для всех стран – членов", — сказал Моравецкий.

При этом он обвинил власти Германии в эгоизме.

"Сегодня очень часто говорится об эгоизме Германии. Выразительно видно, что не может быть так, чтобы энергетическая политика Европейского союза была реализована под диктовку Германии. Мы хорошо помним, как немецкое государство поучало других в период COVID или ранее в период финансового кризиса. Сегодня это самое государство, используя мощную силу своей экономики, своего капитала, хочет выделить огромные средства, а конкретно 200 миллиардов евро на помощь только для своей промышленности", — сказал польский премьер.

"Мы, конечно, делаем все, чтобы помочь польским домашним хозяйствам – в ценах газа, в ценах электричества. Все поляки об этом знают. Но мы также хотим бороться за нашу промышленность. Не может быть так, чтобы польская промышленность была в худшем положении, чем промышленность Германии, Австрии или других стран Европейского союза", — добавил он.

Моравецкий считает, что действия Германии по поддержке своих импортеров газа являются деструктивными для всего ЕС. "Эта немецкая деятельность, предложенная немецким государством, является действиями, разрывающими, уничтожающими европейский рынок. Это нужно сказать прямо. Я убежден, что огромное большинство стран Европейского союза разделяет мой взгляд на эти вопросы", — сказал он.