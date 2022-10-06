МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Энергетическая компания Shell сосредоточится на инвестициях в развитие инфраструктуры и увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ), передает агентство Рейтер слова главы подразделения СПГ Shell Седерика Кремерса на форуме Energy Intelligence Forum в Лондоне. Макрон намерен убедить ЕС в необходимости установки потолка цены на газ

"В краткосрочной перспективе мы сосредоточимся на инвестициях, необходимых для создания инфраструктуры… и инвестициях для увеличения объемов на заводах СПГ по всему миру", — сказал представитель компании.

Под инфраструктурой, в частности, подразумеваются регазификационные терминалы и газопроводы.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.