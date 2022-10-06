МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не ждет каких-либо конкретных решений от неформального саммита ЕС, который проходит в четверг в Праге, но надеется на полный запрет импорта российского газа в Европу. Латвия отстает от плана по заполнению газохранилищ

"Я не ожидаю, что мы придем к какому-то конкретному решению сегодня днем или вечером, но я считаю, что нам всем необходимо работать сообща", — сказал он.

По словам премьера, государства Евросоюза не смогут преодолеть текущие кризисы в одиночку, поэтому необходима совместная работа всех стран.

Говоря о возможном эмбарго на российский газ, Кариньш выразил "позитивный" настрой. По его мнению, ЕС "со временем этого добьется".