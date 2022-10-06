МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, разработала предложение для Европейского союза о введении "динамического ценового коридора" на газ в попытке снизить высокие цены на энергоносители и замедлить высокую инфляцию, следует из проекта, с которым ознакомилось агентство Рейтер. Новак заявил, что ЕС запутался в собственных санкциях

"Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не будет ограничиваться импортом из конкретных юрисдикций и конкретным использованием природного газа", — говорится в проекте предложения стран.

В документе, с которым ознакомилось агентство, предлагалось установить ценовой коридор на уровне, который был бы достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, и достаточно гибким, чтобы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки из конкурентоспособного по цене глобального газового рынка. "В случае необходимости это может означать разрешение сделок с газом по ценам выше коридора", — говорится в сообщении.

Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры стран ЕС, прибывшие в четверг на саммит в Прагу, будут работать над стратегией по снижению цен на газ и электричество.