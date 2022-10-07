СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Продолжение перекачки газа по украинским маршрутам выгодна США и ЕС из-за того, что Киев получает российские деньги за транзит, а также потому что газ по этим трубопроводам поступает в Германию лишь частично, заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник гендиректора ООО "Газпром экспорт" Андрей Конопляник. На Украине рассказали о расходах на обслуживание госдолга

"Главное… почему США и их союзникам не выгодно, чтобы произошел взрыв на украинском маршруте. Мы платим транзитные тарифы и – хотим того или не хотим – мы уменьшаем финансовое бремя поддержки со стороны США, ЕС и своих украинских партнеров, которые находятся в состоянии войны с нами… И второе – это география поставок. Потому что по украинскому коридору газ приходит в Баумгартен, и далее потоки раздваиваются. Часть идет через Чехию на Германию и Францию, часть идет на Италию. А все три трубопроводные системы, что расположены севернее – два "Северных потока" и "Ямал-Европа", целиком замыкаются на Германии", — сказал Конопляник в эфире "Соловьев Live".

Конопляник ранее отмечал, что считает повреждение "Северных потоков" диверсией, совершенной в интересах США. По его словам, основным бенефициаром от диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" являются США, добивающиеся переноса промышленных производств из Германии на свою территорию, а также ослабления Европы, России и частично Китая.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.