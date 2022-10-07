ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. Россия может провести самостоятельное расследование по "Северным потокам"

"Мы предложили ряду стран, имеющих газовую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, начать скоординированную операцию — что мы и так регулярно делаем — по обеспечению ее безопасности, а также установить более регулярное наблюдению за ней", — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.