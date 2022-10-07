Макрон предложил ЕС начать операцию по контролю безопасности газопроводов
Макрон предложил ЕС начать операцию по обеспечению безопасности подводных газопроводов
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ПРАГА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях.
"Мы предложили ряду стран, имеющих газовую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, начать скоординированную операцию — что мы и так регулярно делаем — по обеспечению ее безопасности, а также установить более регулярное наблюдению за ней", — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.
https://1prime.ru/gas/20221007/838393348.html
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