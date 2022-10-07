МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ в Азии на этой неделе упали еще сильнее на фоне высоких уровней запасов. Тем не менее форс-мажор на СПГ-терминале в Малайзии усилил опасения относительно того, что покупателям в Азии придется искать новые партии в условиях возросшей конкуренции с европейскими потребителями. Цены на газ в Европе опустились ниже 1550 долларов за тысячу кубов

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в ноябре на этой неделе составила 34 доллара за млн БТЕ. Это на 4,50 доллара, или 11,7%, ниже по сравнению с прошлой неделей.

"Цены в Азии продолжают снижаться на фоне мягкой погоды и сокращения спроса перед зимой", — отмечает Райхана Расиди, аналитик Kpler.

Снижение цен — "это признак того, что азиатские страны готовы к отопительному сезону. Тем не менее более холодная, чем обычно, зима может привести к быстрому сокращению запасов на фоне активного использования газа для отопления помещений", — добавила она.

Компания Malaysia LNG, контрольным пакетом которой владеет Petronas, объявила форс-мажор в отношении поставок СПГ ее клиентам из-за утечки газа на трубопроводе Sabah-Sarawak, возникшей 21 сентября. Форс-мажор был объявлен в период, когда Япония и многие другие страны стремятся обеспечить поставки газа перед зимой.

"Спот-цены перешли к укреплению на фоне новостей из Малайзии. Этот рост связан с некоторым улучшением настроя инвесторов. При этом японские трейдеры, напротив, продают СПГ, а на азиатском рынке наблюдается понижательный тренд", — говорит Тоби Копсон из Trident LNG.

Цены на газ в Европе снизились в ожидании встречи лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться потолок цен.

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"Повышение стоимости поставок и логистические проблемы в инфраструктуре импорта СПГ по-прежнему оказывают давление на котировки СПГ в Европе", — отметил Эдмунд Сиау из FGE.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу 6 октября составляла 27,711 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Дисконт по сравнению с ноябрьскими фьючерсами на газ с поставкой из терминала TTF составляет 22 доллара за млн БТЕ, сообщил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.

По словам Роу, на рынке СПГ наблюдается сильное контанго — котировки фьючерсов с поставкой в ноябре и декабре превышают спот-цены примерно на 8 долларов за млн БТЕ.

Собранная в последнее время компанией ICIS статистика продемонстрировала, что поставки СПГ США в Европу впервые превысили импорт российского СПГ и природного газа.

Согласно данным ICIS, поставки СПГ США в Евросоюз и Великобританию в сентябре составили 5,3 млрд кубических метров, тогда как совокупный импорт природного газа из России достиг лишь 3,7 млрд кубических метров. Поставки российского газа по газопроводам достигли исторического минимума 2,2 млрд кубических метров.

Спотовые ставки фрахта СПГ продолжили расти. Стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне подскочила на 13% по сравнению с предыдущей неделей и по состоянию на пятницу составляет 360 750 долларов в день, отметил Генри Беннетт из Spark Commodities.

"Сезонное сокращение предложения на рынке перевозок СПГ в этом году наблюдается рано, поскольку компании хотят забронировать суда для перевозок зимой. В аналогичный период прошлого года стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне была ниже 100 000 долларов", — добавил Беннетт.