БЕЛГРАД, 8 окт — ПРАЙМ. Сербия запаслась на своей территории и в Венгрии наибольшими резервами газа за свою историю, заявил президент страны Александр Вучич. Сербия не будет вводить антироссийские санкции, заявил Вучич

"Мы имеем сейчас самые большие резервы газа в истории республики Сербии благодаря закупкам. Наше подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор заполнено доверха, мы в данный момент не расходуем резервы газа вне зависимости от того, что включили теплоэлектростанции в Нови-Саде и Зренянине", — заявил Вучич в субботу в обращении к гражданам.

Он уточнил, что в настоящий момент цена газа по двухлетнему договору с РФ составляет 330 евро за тысячу кубометров, контракт с "Газпромом" обеспечивает до 65% годовых потребностей Сербии.

"В Венгрии в данный момент имеем 380 миллионов тонн, 286 миллионов тонн в нашей части ПХГ Банатски-Двор, есть и в российской части около 240 миллионов тонн, но это российское, не наше. Почему у нас больше нет ПХГ в Сербии, потому что мы не смогли договориться с российскими партнерами, просим уже сто раз, чтобы самим построить ПХГ в Итебее — и не получается", — отметил сербский лидер.

В конце марта Вучич сообщал, что власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа.

Сербский лидер в декабре 2021 года сообщил, что планирует совместно с Россией расширять подземное газохранилище (ПХГ) "Банатски-Двор" с примерно 500 миллионов до 1 миллиарда кубометров и строить новое хранилище газа поблизости на месте нынешней газоизмерительной станции "Итебей" в населенном пункте близ Банатски-Двора в автономном крае Воеводина по направлению к границе Румынии.