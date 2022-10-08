БЕЛГРАД, 8 окт — ПРАЙМ. Сербия запаслась на своей территории и в Венгрии наибольшими резервами газа за свою историю, заявил президент страны Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич

Сербия не будет вводить антироссийские санкции, заявил Вучич

"Мы имеем сейчас самые большие резервы газа в истории республики Сербии благодаря закупкам. Наше подземное хранилище газа (ПХГ) Банатски-Двор заполнено доверха, мы в данный момент не расходуем резервы газа вне зависимости от того, что включили теплоэлектростанции в Нови-Саде и Зренянине", — заявил Вучич в субботу в обращении к гражданам.

Он уточнил, что в настоящий момент цена газа по двухлетнему договору с РФ составляет 330 евро за тысячу кубометров, контракт с "Газпромом" обеспечивает до 65% годовых потребностей Сербии.

"В Венгрии в данный момент имеем 380 миллионов тонн, 286 миллионов тонн в нашей части ПХГ Банатски-Двор, есть и в российской части около 240 миллионов тонн, но это российское, не наше. Почему у нас больше нет ПХГ в Сербии, потому что мы не смогли договориться с российскими партнерами, просим уже сто раз, чтобы самим построить ПХГ в Итебее — и не получается", — отметил сербский лидер.

В конце марта Вучич сообщал, что власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа.

Сербский лидер в декабре 2021 года сообщил, что планирует совместно с Россией расширять подземное газохранилище (ПХГ) "Банатски-Двор" с примерно 500 миллионов до 1 миллиарда кубометров и строить новое хранилище газа поблизости на месте нынешней газоизмерительной станции "Итебей" в населенном пункте близ Банатски-Двора в автономном крае Воеводина по направлению к границе Румынии.