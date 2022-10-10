АНКАРА, 10 окт — ПРАЙМ. Попытка подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток" была направлена на то, чтобы сделать Турцию жертвой, без российского газа страна осталась бы в затруднительном положении зимой, заявил турецкий эксперт по внешней политике Хасан Эрель. В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом

Киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

"Эта попытка нападения, возможно, была спланирована при поддержке США и Великобритании. Она не увенчалась успехом, а если бы увенчалась, то, возможно, привела бы к прекращению газовых потоков между Турцией и Россией. Это также могло подорвать диалог между Турцией и Россией. Потому что на самом деле это попытка сделать Турцию, как и Германию, оторванной от России. Потому что энергетические отношения между Турцией и Россией находятся на очень высоком уровне. Без природного газа, который Турция покупает у России, мы, как и европейцы, можем остаться зимой в холоде. Эта попытка также была направлена на то, чтобы сделать Турцию жертвой", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.