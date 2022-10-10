МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после снижения примерно до 1450 долларов впервые с конца июня к закрытию торгов в понедельник выросли на 0,9%, почти до 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров

Торги понедельника ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF открыли снижением почти на 6%, у отметки около 1490 долларов за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 1448,8 доллара (–8,5%), а максимум — 1733,4 доллара (+9,5%). Последние фьючерсы торговались по 1597,7 доллара (+0,9%). Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, — 1582,9 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.