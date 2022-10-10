БЕЛГРАД, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы (ГТС) страны. Эксперт раскрыл истинную цель попытки подрыва "Турецкого потока"

В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".

"Никто в СМИ не заметил, а пишут, что президент Путин сказал сегодня, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это произошло, не знаю, чтобы мы делали, это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции, в Нови-Саде, Зренянине и Панчево. Это бы означало, что нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы", — заявил Вучич журналистам.

Президент Сербии напомнил, что только Белград в день расходует 3 миллиона кубических метров газа.

"Я говорил с Агентством безопасности и информации (БИА, контрразведка — ред.), буду разговаривать с полицией, чтобы поднимали вертолеты и защитили от потенциальных диверсий. То, что происходило, опасаюсь, было в Черном море, а не у нас, но все, что можем, сделаем", — подчеркнул сербский лидер.