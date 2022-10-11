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Petrobras снизит цены на газ для дистрибьютеров с 1 ноября
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Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras в понедельник сообщила, что с 1 ноября снизит цены на природный газ для национальных дистрибьюторов в среднем на 5%... ПРАЙМ, 11.10.2022
энергетика, новости, газ, газ, дистрибьюторы, бразилия, petrobras
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras в понедельник сообщила, что с 1 ноября снизит цены на природный газ для национальных дистрибьюторов в среднем на 5%.
Согласно Petrobras, квартальная корректировка следует за изменением формулы, согласованной с дистрибьюторами и основывающейся на колебаниях цен на газ, нефть марки Brent и обменного курса.