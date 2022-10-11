МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras в понедельник сообщила, что с 1 ноября снизит цены на природный газ для национальных дистрибьюторов в среднем на 5%. WP: Польша раскритиковала союзников, лишившись газа из России

Согласно Petrobras, квартальная корректировка следует за изменением формулы, согласованной с дистрибьюторами и основывающейся на колебаниях цен на газ, нефть марки Brent и обменного курса.