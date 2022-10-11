БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнерство, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Алжире, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии. Алжир хочет увеличить поставки газа во Францию

"Наши отношения основываются на очень прочном фундаменте, Алжир является и продолжает быть очень важным и надежным экспортером природного газа в ЕС. Европа при этом готова расширять это сотрудничество. Поскольку отношения с Россия, крупнейшим поставщиком газа в ЕС, необратимо разрушены, мы обращаемся к надежным поставщиками ЕС, чтобы закрыть этот разрыв. Мы предлагаем Алжиру долгосрочное стратегическое партнерство", — сказала она.

При этом Еврокомиссия отмечала, что Россия больше не крупнейший поставщик газа для ЕС, теперь это Норвегия.