РИМ, 11 окт — ПРАЙМ. Энергетическая безопасность Италии зависит от будущего использования плавучего терминала по регазификации сжиженного природного газа в тосканском городе Пьомбино, заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани. В Италии начались акции протеста на фоне роста цен на газ и электричество

"Надеюсь, все понимают, что от этого зависит национальная энергетическая безопасность. Если у нас будет судно-регазификатор и мы не сможем его использовать, это будет настоящее самоубийство", — заявил Чинголани в ходе семинара, организованного газетой Corriere della Sera.

Строительство плавучего терминала, который планируется ввести в строй весной следующего года, является частью стратегии итальянских властей по обретению независимости от поставок российского газа. Власти Пьомбино выступают против строительства, заявляя об экологических рисках и угрозе установления "зоны отчуждения" вокруг города.

По словам Чинголани, местные жители сопротивляются строительству или иным изменениям инфраструктуры около их домов. "Кто-то должен будет взять на себя ответственность. Судно останется там на три года, затем мы переместим его в неинвазивное место", — сказал министр.

О необходимости построить терминал в Пьомбино ранее заявлял премьер-министр Италии Марио Драги. Инженерная компания Snam уже приступила к подготовительным работам на месте размещения будущего терминала: в частности, речь идет о строительстве 8-километрового газопровода до места стоянки судна. Газета il Fatto Quotidiano в этой связи отмечает, что строительство началось за две недели до завершения конференции, на которой обсуждается будущее проекта.

Планируется, что второе судно будет размещено в районе Равенны на Адриатическом побережье летом 2024 года. Ранее Чинголани заявлял, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет полностью независима от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.