МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин в письме властям Швеции с просьбой привлечь к расследованию по "Северному потоку" Россию заявил, что повреждения трубопроводу нанесены извне, сообщает шведская газета Aftonbladet со ссылкой на чиновника. Россия обратилась к Швеции по вопросу расследования ЧП на "Северном потоке"

Ранее российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения Мишустина к премьеру Швеции Магдалене Андерссон с просьбой об участии России в расследовании теракта на "Северном потоке".

По данным Aftonbladet, российская сторона настаивает на участии в расследовании Службы безопасности Швеции, так как речь идет о "важнейшем объекте энергетической инфраструктуры". Кроме того, как указывает газета, Мишустин в письме указал на ряд технических сведений, в частности, на показатели внутреннего давления в трубопроводе, указывающие на то, что взрыв произошел снаружи, а не внутри трубы.

Как сообщает издание, Андерссон не намерена допускать РФ к расследованию терактов на "Северных потоках" в силу сохранения "конфиденциальности данных в рамках предварительного расследования". При этом она подчеркнула, что Россия может свободно проводить осмотры и анализы трубопровода.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.