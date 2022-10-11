СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно, эти проекты необходимы европейским странам, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член партии немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Spiegel: США предупреждали Германию о возможных атаках на "Северный поток"

"Ставить крест на газопроводах "Северного потока" преждевременно. Уверен, что, как только в западных странах, в том числе в Германии, произойдет смена власти, все нитки "Северного потока" снова заработают", — сказал РИА Новости Гердт.

По его словам, российский газ – это залог дешевых энергоносителей, что является серьезной составляющей для поддержки и развития экономик западноевропейских стран.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.