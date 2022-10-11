БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Страны Энергетического сообщества, в том числе Сербия, одобрили применение у себя законодательства Евросоюза о минимальном пороге заполнения хранилищ газа и дополнительной сертификации их операторов, говорится в релизе сообщества. Глава Евросовета призвал ЕС к формированию энергетического союза

"Совет министров Энергетического сообщества в письменной форме принял регулирование о хранении газа. Новые правила требуют, чтобы стороны (входящие в сообщество — ред.), у которых есть хранилища, в частности, Сербия и Украина, заполняли их не менее чем на 80%", — говорится в релизе.

Таким образом, Энергосообщество будет применять у себя законодательство Евросоюза, которое было им принято несколько месяцев назад. Эти нормы ЕС требуют, чтобы все хранилища были заполнены минимум на 80% к началу ноября текущего года и на 90% к этой же дате в последующие годы.

Те регионы Энергосообщества, у которых нет подземных газовых хранилищ, но которые используют у себя "голубое топливо", должны будут сделать так, чтобы их соответствующие компании имели договоренности о хранении газа в странах ЕС, государствах Энергетического сообщества, говорится в релизе.

Кроме того, "операторы систем хранения газа должны будут пройти процедуру сертификации, которая включает в себя получение обязательного для исполнения заключения секретариата Энергетического сообщества", отмечается в сообщении.

Национальные органы по сертификации должны будут руководствоваться этим мнением в своем окончательном решении по сертификации.

В состав Энергетического сообщества входят Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия, Черногория, Сербия и Украина.