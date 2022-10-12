МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Заявление Швеции о недопуске России к расследованию теракта на газопроводах "Северного потока" стало продолжением линии на эскалацию, но Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. В ФРГ заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно

"Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", — сказал он.

По его словам, если бы Запад не был заранее настроен на углубление эскалации, Швеция должна была сразу пригласить Россию присоединиться к расследованию, поскольку инцидент представляет серьезную опасность и наносит удар по фундаментальным интересам европейцев.

При этом Грушко не видит смысла в том, чтобы задумываться о мотивах отказа Швеции от сотрудничества с Россией, поскольку, по его словам, все решения принимаются в других странах. НАТО усилила патрулирование морей после диверсий на "Северных потоках"

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы.

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах.