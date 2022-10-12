МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из двух ниток магистрали, произошедшей во вторник вечером. Сербия допустила возможность подключения к нефтепроводу "Дружба"

"Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода", — говорится в сообщении.

Прокачка по поврежденной линии была немедленно прекращена, вторая нитка работает в прежнем режиме. На место инцидента выехали аварийные службы и пожарные. Ожидается, что они проведут работы по восстановлению трубы.

Причины разгерметизации пока неизвестны, отметил оператор.

Нефтепровод является главным маршрутом поставок сырья в Германию.