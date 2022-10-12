На одной из ниток нефтепровода "Дружба" обнаружили утечку
Польский оператор Pern обнаружил разгерметизацию на одной из ниток нефтепровода "Дружба"
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из двух ниток магистрали, произошедшей во вторник вечером.
"Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода", — говорится в сообщении.
Прокачка по поврежденной линии была немедленно прекращена, вторая нитка работает в прежнем режиме. На место инцидента выехали аварийные службы и пожарные. Ожидается, что они проведут работы по восстановлению трубы.
Причины разгерметизации пока неизвестны, отметил оператор.
Нефтепровод является главным маршрутом поставок сырья в Германию.
https://1prime.ru/gas/20221012/838434387.html
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