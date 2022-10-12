МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе торгуются утром в среду незначительно ниже расчетной цены накануне, около 1 570 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. WP: Польша раскритиковала союзников, лишившись газа из России

Торги среды ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF открыли снижением на 0,9%, чуть ниже 1 560 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.11 мск цена газа в Европе составляла 1 568,4 доллара (-0,3%). Динамика приводится от расчетной цены вторника, предыдущего торгового дня, — 1 572,5 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (-14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.