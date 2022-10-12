МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания. Казахстан планирует увеличить закупки российского газа

"Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.

Природный газ из России экспортируется в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Встреча состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.