Россия и Турция обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Глава "Газпрома" Миллер и министр энергетики Турции Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания.
"Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.
Природный газ из России экспортируется в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".
Встреча состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/gas/20221012/838438209.html
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