Новак заявил об отсутствии альтернативных поставщиков газа в Европу
ДРУГИХ ПОСТАВЩИКОВ ГАЗА, КРОМЕ РОССИИ, ПО СЕВЕРНЫМ И ТУРЕЦКОМУ ПОТОКАМ И ЯМАЛ-ЕВРОПЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ — НОВАК
https://1prime.ru/gas/20221012/838439383.html
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ДРУГИХ ПОСТАВЩИКОВ ГАЗА, КРОМЕ РОССИИ, ПО СЕВЕРНЫМ И ТУРЕЦКОМУ ПОТОКАМ И ЯМАЛ-ЕВРОПЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ — НОВАК
https://1prime.ru/gas/20221012/838439383.html
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