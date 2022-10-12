МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия в целях увеличения экспорта энергоресурсов на быстрорастущие рынки приступит к реализации перспективных проектов, в том числе по строительству монгольского участка "Силы Сибири 2", сообщил президент Владимир Путин в рамках "Российской энергетической недели". Путин рассказал о последствиях введения потолка цен на энергию

"Намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, и начнем их строительство, включая такие перспективные проекты как "Сила Сибири 2" и его монгольский участок "Союз Восток", — рассказал он.

Кроме того, Россия произведет стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы и поддержит проекты СПГ-терминалов, добавил глава государства.

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