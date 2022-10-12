АНКАРА, 12 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в страну, Москва сохраняет стабильность по поставкам. Россия и Турция обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере

"…Мы, к счастью, в рамках долгосрочного газового соглашения не сталкивались с какими-либо проблемами с нашими поставщиками. У нас были сложные периоды, но мы всегда проходили их с достоинством, всегда Россия оставалась нашим надежным поставщиком. Я очень признателен моим российским коллегам за то, что они сохраняли эту стабильность и надежность", — сказал Донмез, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.